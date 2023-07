Casal se vê obrigado a solicitar medidas protetivas contra o próprio filho

Apanhando constantemente do filho viciado em entorpecentes, um casal de idosos do bairro Parque das Aroeiras, em Rio Preto, se viu obrigado a registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência contra o homem de 31 anos. De acordo com informações do boletim ocorrência, o suspeito está morando com o casal (homem, 67, e mulher, 68 anos) desde o último mês de fevereiro. No início deste mês, a documentação que – em teoria – os protegeria foi expedida pela Justiça.

As vítimas declararam na delegacia que o filho saiu da cadeia em fevereiro e foi morar com eles, mas é usuário de drogas e toda vez que faz uso das substâncias ilegais agride os dois. No local, o idoso apresentava uma lesão aparente no braço e a esposa dele não tinha nenhuma marca ou lesão aparente. Acontece que nesta quinta (13), o suspeito descumpriu o documento judicial, já que possui chaves da porta da residência. Ele disse que “permaneceria ali e que não sairia de forma alguma. Caso fosse necessário, resistiria”.

Os policiais militares foram autorizados a entrar e encontraram com o agressor deitado na cama dormindo. Ele foi detido e levado ao plantão. Em pesquisa, porém, constatou-se pelo delegado que o homem ainda não havia sido informado sobre as medidas protetivas que haviam contra ele. Com isso, recebeu na delegacia uma cópia do documento. A cópia, juntamente com o comprovante de recebimento assinado pelo envolvido, foi encaminhada à DDM.

Por fim, as vítimas foram orientadas quanto ao prazo de seis meses em que têm direito a representar criminalmente (processar) contra o filho. A documentação terminou encaminhada ao distrito policial correspondente a área dos fatos, onde será alvo de investigação.

