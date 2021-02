Casal internado comemora 35 anos de união com festa surpresa

O casal Mauro Celette, de 57 anos, e Lucinéia Scarpineti Celette, de 55 anos, viveram nesta terça-feira, 16, uma história que mistura sorte e azar, infortúnio e felicidade. Eles completaram 35 anos de casados. Contudo, os dois acordaram para este grande dia vítimas da covid-19, internados em leitos separados na Unidade Respiratória do Hospital Austa.

Apesar do drama que vivem, os funcionários tiveram a ideia de surpreender o casal com uma festa reservada, com direito a almoço especial, bolo de chocolate, balão colorido e fotos do casal. Dois dos três filhos também estiveram presente, além de familiares, mantendo distância, tudo adequado às restrições e cuidados exigidos pelas autoridades.

“Foi uma surpresa muito boa para nós, todos são muito gentis”, disse a inspetora de alunos Lucinéia. “Eles são maravilhosos. Quero agradecer desde o médico até o profissional da limpeza”, completou.

Já Mauro aproveitou para pedir à população que colabore com os profissionais de saúde. “Eles estão aqui na Unidade deixando seus filhos em casa. Colaborarem com eles, que são heróis.”

“Nós procuramos sempre acolher os pacientes e amenizar de todas as maneiras o período de internação. Momentos como este são de muita alegria, não só para eles, como para nós, profissionais”, disse Mirele Gilioti Passarini, psicóloga do hospital.

O casal está internado na Unidade Respiratória do hospital e se recupera bem da covid-19.