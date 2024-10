Casal é morto pelo genro durante confraternização familiar em General Salgado

Os envolvidos na discussão familiar que acabou em tragédia ocorrida na noite do último sábado, 28/09/2024, foram identificados.

Eles são:

– Ednaldo Cândido Almeida, de 48 anos, morador de General Salgado, acusado de duplo assassinato;

– Vicente Ferreira da Silva, de 54 anos, sogro do autor e marido da segunda vítima, morador de São Francisco de Sales, vítima fatal;

– Geisa Mara Ferreira de Oliveira, de 52, esposa de Vicente e sogra de Ednaldo, moradora de São Francisco de Sales e também vítima fatal.

O casal que morreu atropelado pelo genro. Foto: Reprodução / Iturama em Foco

O crime

Uma confraternização familiar terminou em tragédia em General Salgado.

Um homem de 48 anos acabou sendo preso em flagrante delito por homicídio, acusado de matar atropeladas duas pessoas: seu sogro e sua sogra.

Eles estavam participando de uma confraternização num sítio localizado na área rural do município quando uma discussão se instaurou entre os envolvidos. Há registros de ofensas orais e agressões físicas.

Após, o casal decidiu ir embora da propriedade rural em que estavam e seguiu em uma motocicleta pela rodovia Feliciano Salles Cunha.

O acusado afirmou que iria atropelar os sogros, entrou no carro e saiu.

As vítimas foram encontradas com múltiplas fraturas e morreram no local. Seus corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba antes da liberação para o sepultamento.

O carro utilizado ficou com a parte frontal danificada, o para-brisa quebrado e foi abandonado na margem da rodovia.

A Polícia Militar foi acionada e o acusado foi localizado tomando banho em sua residência no sítio. Ele foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia de General Salgado onde foi autuado por duplo homicídio. Está preso e à disposição da Justiça.