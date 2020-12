Casal doa mais de 700 quilos de alimentos para Santa Casa de Votuporanga

Dona Eva e seu Rubens encerram o ano com muita solidariedade em forma de doação.

“Quando a sua ajuda aos semelhantes é fruto de motivação e preocupação sinceras, isso lhe traz sorte, amigos, alegrias e sucesso”, Dalai Lama. É este o sentimento da Santa Casa de Votuporanga pelo casal Dona Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Gomes Ribeiro. Durante todo 2020, eles fizeram doações mensais para o Hospital, contribuindo para uma assistência mais humanizada e de qualidade aos pacientes.

Agora, no final do ano, eles multiplicaram toda essa solidariedade em forma de mantimentos. Foram doados mais de 700kg de alimentos e entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

Além de ajudar a Santa Casa, o casal mantém o projeto permanente “Solidariedade sem Fronteiras – O Amor em Ação”. “Sabemos da importância do Hospital para toda a região e, principalmente, da qualidade dos serviços. Nossa maior alegria é poder contribuir”, frisou dona Eva.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a essa e todas as demais doações feitas ao longo do ano pelo casal. “Não temos palavras para descrever todo esse empenho e amor ao próximo de dona Eva e seu Rubens. O sentimento é de gratidão! Eles são amigos da Santa Casa de longa data, que nos surpreendem com cada doação que fazem. Desejamos um Natal abençoado para eles, e que continuem com esta linda história de solidariedade por muito e muitos anos”, finalizou.