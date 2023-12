Casal de São Paulo faz doação para Santa Casa

Luizinho e Larissa Hernandes leram uma reportagem e decidiram entregar brinquedos para a Pediatria



A solidariedade e a generosidade têm o poder de transformar vidas e iluminar os dias de quem mais precisa. O casal Luizinho e Larissa Hernandes, residente em São Paulo, se dedica à nobre causa de doação de brinquedos. Este ano, sua iniciativa ganhou um novo destino, a Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.



Há dez anos, Luizinho e Larissa Hernandes escolhem instituições e comunidades de Votuporanga para a entrega de presente, levando sorrisos e esperança. A decisão de direcionar suas doações para o Hospital foi motivada por uma reportagem. A matéria falava de destinações de brinquedos para a Pediatria, beneficiando diversas crianças.



E para a corrente do bem acontecer, a prima do casal, Cássia Hernandes, entrou em ação. Cássia desempenhou um papel fundamental ao falar com o setor de Captação de Recursos, organizando os detalhes logísticos e garantindo que a colaboração chegasse às mãos certas. “Foi muito gratificante para nós’, disse Cássia.



O gesto foi muito importante para a Santa Casa. Além de proporcionar momentos lúdicos para as crianças em tratamento, os brinquedos contribuirão para criar um ambiente mais acolhedor e humanizado. “A história de Luizinho e Larissa Hernandes é um testemunho do poder transformador da generosidade e da empatia.

Ao escolherem doar brinquedos à Instituição, o casal não apenas proporciona momentos de alegria para as crianças em tratamento, mas também destaca a importância de estender a mão para aqueles que enfrentam desafios. Nosso agradecimento a eles e também para a Cássia. Encerramos o ano com solidariedade”, finalizou o responsável pelo setor de Captação de Recursos, Rosemir Lopes (Milão).