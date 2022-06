Carteirinhas vão garantir cidadania e maior qualidade de vida a pessoas com deficiência de Votuporanga, diz Carlão Pignatari

Presidente da Alesp também participou da inauguração do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa da cidade

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta sexta-feira (3), da entrega de 200 carteirinhas para pessoas com deficiência de Votuporanga. O documento vai permitir prioridade nos atendimentos públicos e privados, conforme lei federal, e agilidade na emissão de licença especial de estacionamento e vale-transporte.

“Essa é mais uma conquista para as pessoas com deficiência de Votuporanga. As carteirinhas vão garantir cidadania e maior qualidade de vida para todos”, disse Carlão Pignatari, após o evento realizado na Secretaria da Cidade. A estimativa é de cerca de mil pessoas vivam com alguma deficiência em Votuporanga. O primeiro lote de carteirinhas já atendeu 200 pessoas.

Participaram da entrega dos documentos o prefeito Jorge Seba e o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira. O decreto municipal que regulamentou a legislação no município foi publicado em março. A carteirinha, além de ter todas as informações da pessoa, aponta o CID (Código Internacional de Doença), que identifica a deficiência dos portadores.

“Os gestores públicos têm obrigação de garantir a cidadania de todos os cidadãos, independente da sua condição. Por muitos anos, as pessoas com deficiência sequer tinham como sair de casa. Ainda temos muitos desafios, mas as conquistas já são visíveis e agora é só avançar em novas e mais políticas públicas para pessoas com deficiência”, afirmou o presidente da Alesp.

Oncologia

Na sua agenda em Votuporanga, sua terra natal, na manhã desta sexta-feira, Carlão Pignatari também participou da inauguração de um novo serviço privado da Santa Casa da cidade, que é o Ambulatório de Oncologia. O espaço vai atender pacientes de planos de saúde com quimioterapia, imunoterapia e outros cuidados especiais para tratamento de câncer.

“É importante ver como os serviços de saúde da cidade vêm se desenvolvendo, acompanhando as tendências e tecnologia do restante do país. Fico feliz em saber que a Santa Casa vai oferecer mais esse serviço para os pacientes da rede privada, dos planos de saúde. Isso pode contribuir com mais vagas e agilidade no atendimento para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS”, disse.