Em cerimônia realizada na 66ª Subseção Votuporanga, dos 18 novos advogados, 17 se formaram na Unifev

Egressos do curso de Direito da Unifev receberam suas carteiras para o exercício da profissão em uma sessão solene, realizada na 66ª Subseção Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na quinta-feira (dia 27). Do total de 18 advogados, 17 são formados pela Instituição.

O presidente da OAB de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho, discursou sobre a importância da carteira para os egressos e, principalmente, para a sociedade como um todo. “Receber a carteira da OAB significa que o profissional, enfim, está apto para advogar. É sinal de que a comunidade recebe alguém capacitado e preparado para defendê-la”, ressaltou.

“A Unifev possui um alto índice de aprovação na prova da OAB, o que reforça sua capacidade em educar e formar bons advogados. Somos muito gratos à Instituição por proporcionar que a nossa profissão siga crescendo em Votuporanga e região”, agradeceu Adelino Ferrari Filho.

A egressa Gabriella de Oliveira Alves destacou a importância da Unifev para que seu sonho de ser advogada se tornasse realidade. “Agradeço à minha família por todo o apoio e aos meus professores pela base de estudos que fez com que eu alcançasse meus objetivos. Cada palavra de incentivo e cada atividade dentro e fora da sala de aula foram imprescindíveis para que eu me dedicasse e conquistasse a tão sonhada carteira”, disse.

Também egresso, Eduardo Piani Garcia falou sobre a boa estrutura da Unifev como peça fundamental para que ele conseguisse a aprovação no exame. “Nós temos prática já nos primeiros anos de estudo e aprendemos realmente sobre a profissão. Agradeço à Instituição por todo o incentivo e troca de conhecimento”, finalizou.