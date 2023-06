No total, 16 novos advogados se tornaram aptos ao exercício da profissão; cerimônia de entrega foi realizada na 66° subseção de Votuporanga

Egressos do curso de Direito da Unifev receberam na última sexta-feira (02/06) suas carteiras para o exercício da profissão em uma sessão solene, realizada na 66ª subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ao todo, 16 novos advogados recebem a habilitação, sendo 14 deles alunos formados pela Unifev.

Além dos advogados aprovados e seus familiares, participaram do evento o presidente da OAB de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho; o também advogado e diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; o juiz diretor do Fórum de Votuporanga, Sérgio Barbato Junior; o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), Carlos Alberto Expedito de Britto Neto e demais autoridades do meio jurídico.

“A entrega da carteira é um ponto muito importante na vida do profissional do direito, é um compromisso para defender as instituições, a sociedade, e os estudos jurídicos”, explica o presidente da OAB.

Em sua fala, Gianoti falou sobre as poucas oportunidades ofertadas naturalmente ao profissional recém-formado, e que a Unifev, na contramão dessa realidade, dispõe do projeto Unifev Office. “A Instituição oferece um suporte logo no início da carreira, disponibilizando estrutura física adequada para a organização do primeiro ambiente de trabalho para egressos do curso de Direito, por um período de dois anos”.

Egresso da Instituição, Afonso Sales comenta sobre a grata satisfação em realizar mais um sonho. “Hoje é a concretização de um objetivo com o auxílio da Unifev, que ao longo desses cinco anos deu o suporte necessário para que eu pudesse vivenciar este momento tão especial, recebendo a carteira da Ordem”.