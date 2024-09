Carro capota na Rodovia Euclides da Cunha e deixa motorista em estado grave em Tanabi

Na noite deste domingo (01/09), um grave acidente ocorreu na Rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do pontilhão de entrada da cidade de Tanabi. Um veículo capotou e acabou caindo no canteiro central da rodovia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que tentam esclarecer o motivo da perda de controle do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros à vítima no local do acidente. Foi necessário realizar manobras de reanimação, incluindo massagem cardíaca, antes de o motorista ser colocado na viatura de resgate e transportado para a Santa Casa de Tanabi.

Até o momento, a identidade da vítima e detalhes sobre o seu estado de saúde não foram divulgados. As informações adicionais serão comunicadas assim que disponíveis.

O caso segue em investigação para determinar as circunstâncias do acidente.