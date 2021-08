Carro capota em estrada e mata duas pessoas

Um capotamento ocorrido em uma estrada vicinal em Caiuá, na região de Presidente Prudente (SP), matou um homem de 60 anos e uma idosa de 75 neste domingo (15). O acidente aconteceu na estrada vicinal Aymoré.

De acordo com a polícia, o carro em que eles estavam capotou na estrada, ainda por motivos desconhecidos. O veículo era conduzido pelo homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a idosa de 75 anos foi socorrida junto com a filha, de 48, e levadas para o pronto-socorro de Presidente Venceslau, porém, ela não resistiu.

A filha foi encaminhada para a Santa Casa de Presidente Venceslau e segue internada na UTI, mas em estado estável. O local do acidente foi periciado e o caso foi registrado pela Polícia Civil.