Carro atinge moto na Euclides da Cunha em Fernandópolis

Motociclista de 56 anos sofreu ferimentos graves na colisão. Motorista fugiu

Uma mulher de 56 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um veiculo Toyota/Corolla na noite de ontem (12), na rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis.

O veículo, com placas de Fernandópolis, seguia no sentido Meridiano a Fernandópolis, quando atingiu a traseira da Honda/CG 150, de São José do Rio Preto, que seguia no mesmo sentido.

A condutora foi arremessada sobre a pista, causando graves ferimentos. Já o motorista do Corolla, perdeu a direção e entrou em um matagal, abandonando o carro e fugindo do local.

Policiais rodoviários ainda fizeram buscas pelo local para tentar localizar o condutor, que até agora não foi identificados se é homem ou mulher.

A vítima foi socorrida por uma unidade avançada (USA) do Samu e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

(Região Noroeste)