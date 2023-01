A Prefeitura de Valentim Gentil, por meio do Setor Municipal de Tributos, informa que o carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) já está disponível na internet. Através do site da Prefeitura Municipal, pela aba “Cidadão Online”, encontrada em “Acesso rápido”, o cidadão tem acesso ao valor integral com desconto e parcelas .