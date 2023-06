Carlão Pignatari visita maior obra de recapeamento da história de Votuporanga

Parlamentar também vistoriou obras que põem fim a quatro favelas no município

O deputado Carlão Pignatari visitou, nesta quinta-feira (1º), a maior obra de recapeamento da história de Votuporanga. Até o próximo ano, serão recuperados o equivalente a mil quarteirões em ruas e avenidas. O prefeito Jorge Seba, que também participou da visita, agradeceu o parlamentar pela conquista para o município. Em seguida, eles também visitaram as obras de desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.

“Fico muito feliz e grato em conseguir os recursos para essa obra, que faz parte do maior programa de recapeamento da história de Votuporanga. Esperamos chegar a mil quarteirões até 2024”, disse Carlão Pignatari, durante a visita das obras na avenida João Gonçalves Leite, ao lado do Parque da Cultura. “Cerca de 60% das obras já foram realizadas. As melhorias já podem ser vistas e sentidas por todos na cidade”, afirmou o deputado.

Diversas regiões da cidade já receberam asfalto novo. Um dos exemplos é a rua São Paulo e Aristides Gallo, além das ruas do bairro Cecap 2 e Chácara das Palmeiras. As vias Presidente Dutra, Dantas de Vilar Horta e Torquato Barbieri. “Quero agradecer ao deputado Carlão Pignatari, que nos proporcionou todas essas realizações. Esse é o maior programa de recape da história de Votuporanga. Só temos a agradecer”, disse o prefeito.

Desfavelamento

O deputado Carlão Pignatari também visitou nesta quinta-feira as obras que darão origem a um novo bairro, com 185 moradias populares. A ação faz parte do programa de desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. “Esse é mais um sonho sendo realizado em Votuporanga. Em breve, vamos anunciar o início das obras das casas populares a todos os beneficiados”, disse Carlão.

O novo bairro já recebeu obras de tubulação de água e esgoto, e guia e sarjeta. Atualmente, está na fase de pavimentação asfáltica. Diariamente, é possível acompanhar as máquinas e dezenas de homens trabalhando no local. Além do asfalto, o local também vai receber as intervenções para iluminação pública. “Aqui, 185 famílias vão recomeçar as suas histórias. Se Deus quiser, será um futuro de vitórias para todos e todas”, afirmou o deputado.

As obras foram iniciadas no ano passado, quando Carlão Pignatari estava como governador em exercício. Além das 185 moradias, estão previstas mais 200 unidades habitacionais em Simonsen. O anúncio também foi feito pelo deputado no ano passado. “Sou um deputado do interior de São Paulo e sei das necessidades dos municípios e da população. Portanto, quero reafirmar que meu mandato está à disposição de todos”, disse Carlão.