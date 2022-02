Carlão Pignatari participa de lançamento de plataforma online que facilitará pedidos de veículos por prefeituras paulistas

Governo do Estado investiu mais de R$ 1 bilhão na aquisição de 3 mil veículos e máquinas disponibilizados por meio de seis diferentes programas

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, na manhã desta terça-feira (22), do lançamento de uma plataforma digital que vai facilitar os pedidos e entregas de veículos e máquinas às prefeituras paulistas. A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e contou com a presença do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, de secretários, autoridades e grande parte dos 645 prefeitos e prefeitas paulistas.

A plataforma recebeu o nome de “Nova Frota SP Não Para” e vai auxiliar os municípios nas solicitações de mais de 3 mil veículos e maquinários, essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos. O foco, de acordo com o governador, é desburocratizar processos e centralizar, em um único canal, as requisições que, até então, estavam espalhadas por diversas secretarias e órgãos do Estado. A medida ainda traz mais transparência e modernização ao processo.

Segundo Carlão, o investimento de mais de R$ 1 bilhão abrangerá pequenos, médios e grandes municípios, garantindo condições iguais a todas as prefeituras, desde que elas atendam aos critérios técnicos.

“O governo de São Paulo é um governo que pensa em todo o Estado e, principalmente, no nosso interior. Por isso, tem investido cada vez mais para melhorar a vida das pessoas, seja em relação ao homem do campo, com esses veículos da patrulha agrícola, seja na área da Saúde, com as ambulâncias, entre muitos outros, como os caminhões-pipas, que combatem incêndios, caminhões de coleta seletiva de lixo, pás-carregadeiras e retroescavadeiras. Nosso governador, João Doria, e nosso vice, Rodrigo Garcia, estão de parabéns por mais essa iniciativa. São Paulo está em boas mãos e tenho certeza de que continuará assim”, afirmou o presidente da Alesp.

Plataforma

A plataforma “Nova Frota SP Não Para” envolve quatro secretarias e seis programas que já realizam a entrega de veículos e máquinas em todo o Estado: Patrulha Agrícola e Agro SP+Seguro, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento; Cidade Acessível, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Corta Fogo e Resíduos Sólidos, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; e Aperfeiçoamento SUS, da Secretaria da Saúde.

A ferramenta será coordenada pelas secretarias de Desenvolvimento Regional e de Governo, juntamente com a Casa Civil.

Por meio do novo canal, os prefeitos poderão solicitar, ao Estado, máquinas e outros veículos. O site disponibiliza diversas opções como ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, triturador de galho, retroescavadeiras, entre outras.

Para se inscrever, as prefeituras devem acessar o site www.novafrota.sp.gov.br, onde encontrarão disponível um canal direto para fazerem suas solicitações de forma online, de acordo com as principais demandas locais.

Confira, a seguir, alguns dos veículos e maquinários disponibilizados aos municípios:

Vans: Van acessível e van de saúde.

Caminhões: Caminhão basculante 4×2 – 4m³, caminhão basculante 4×2 – 6m³, caminhão de coleta seletiva, caminhão pipa 12.000 L e caminhão pipa 15.000 L.

Máquinas e veículos: Triturador de galhos de grande porte, Motoniveladora, pá carregadeira e retroescavadeira.

KIT – Patrulha Agrícola: Trator de rodas – 85/110 CV, Distribuidor de adubo – 1,6m³, distribuidor de sementes, pulverizador, grade aradora e arado subsolador.