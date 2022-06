Carlão Pignatari libera emendas para 55 cidades do interior paulista

Recursos para investimentos de prefeituras e instituições superam R$ 21 milhões

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, conquistou 69 emendas para investimentos em 55 municípios e instituições do interior paulista. O total de recursos supera R$ 21 milhões e será aplicado em áreas como da saúde, educação, assistência social, infraestrutura, saúde animal, esporte e lazer, reforma de prédios públicos, entre outros.

“Estamos trabalhando constantemente para melhorar a vida das pessoas. Todos os prefeitos e prefeitas, e instituições, estão sendo informados de mais essa conquista. Quero agradecer ao novo governador Rodrigo Garcia, que sabe das necessidades dos municípios e de imediato atendeu nossos pedidos. A população paulista pode continuar contando comigo sempre”, disse Carlão Pignatari.

Abaixo, a lista dos municípios beneficiados:

Américo Brasiliense – R$ 500 mil em reforma na Unidade Básica de Saúde Municipal;

Araçatuba – R$ 200 mil em custeio na área da saúde;

Araçatuba – R$ 800 mil destinados para assistência social;

Boa Esperança do Sul – R$ 500 mil investidos no Centro de Múltiplo Uso;

Bocaina – R$ 100 mil para aquisição de novos veículos;

Catiguá – R$ 150 mil para investimentos na saúde;

Charqueada – R$ 750 mil destinados a reforma na Unidade de Saúde Municipal;

Colina – R$ 60 mil investidos em custeio na área da saúde;

Colina – R$ 175 mil em assistência social;

Cosmorama – R$ 500 mil destinados para reforma e ampliação de escola municipal;

Cotia – R$ 1 milhão enviados para infraestrutura em assistência social;

Cravinhos – R$ 70 mil para Coordenadoria de Defesa e Saúde do Animal;

Dolcinópolis – R$ 50 mil para custeios na área da saúde;

Estrela d’Oeste – R$ 350 mil investidos em desenvolvimento social;

Fernandópolis – R$ 200 mil para custeios na área da saúde;

Gastão Vidigal – R$ 300 mil para área de Desenvolvimento Regional;

Ibiúna – R$ 500 mil destinados para infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Itapecerica da Serra – R$ 400 mil liberados para infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Itapura – R$ 300 mil para Desenvolvimento Regional;

Jaú – R$ 200 mil para custeio de investimentos na saúde;

Jales – R$ 400 mil em infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Luis Antônio – R$ 200 mil para compra de ambulância;

Magda – R$ 200 mil investidos na reforma de prédio municipal;

Mairinque – R$ 500 mil destinados para a área dos esportes;

Mendonça – R$ 500 mil para construção de Galpão Múltiplo Uso;

Meridiano – R$ 800 mil usados para assistência social;

Mirassol – R$ 800 mil investidos em infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Murutinga do Sul – R$ 300 mil destinados para custeio na área da saúde;

Neves Paulista – R$ 100 mil para aquisição de equipamentos em Desenvolvimento Regional;

Nhandeara – R$ 200 mil usados em Desenvolvimento Regional para reforma e ampliação;

Nova Castilho – R$ 200 mil em Desenvolvimento Regional para recapeamento;

Nova Independência – R$ 300 mil em infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Orindiúva – R$ 300 mil em reforma do prédio municipal na área de Desenvolvimento Regional;

Ouroeste – R$ 1 milhão para construção do ginásio de esportes;

Palestina – R$ 300 mil em infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Pedranópolis – R$ 170 mil destinados a infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Penápolis – R$ 800 mil para Desenvolvimento Regional, investidos entre recapeamento, pavimentação e reforma na Unidade Básica de Saúde;

Penápolis – R$ 200 mil investidos em Desenvolvimento Social;

Piedade – R$ 300 mil destinados para assistência social;

Populina – R$ 150 mil para custeios na saúde;

Porto Ferreira – R$ 400 mil liberados para assistência social;

Quintana – R$ 225 mil para compra de ambulância para área da saúde;

Salto – R$ 750 mil usados para Desenvolvimento Regional para a Casa da Juventude;

Santa Fé do Sul – R$ 100 mil para aquisição de veículo da área da saúde;

Santa Rita do Passa Quatro – R$ 750 mil para custeios na saúde;

Santa Rita do Passa Quatro – R$ 500 mil para assistência social;

Santa Rita d’Oeste – R$ 225 mil para compra de van na área da saúde;

Santa Rosa do Viterbo – R$ 200 mil investidos para comprar ambulância para a saúde;

Santo Antônio do Aracanguá – R$ 250 mil destinados em Desenvolvimento Regional, para reforma e adequação do campo de futebol;

São João das Duas Pontes – R$ 200 mil para reforma do Ginásio Municipal;

São Roque – R$ 500 mil em infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

São Simão – R$ 200 mil para compra de ambulância na área da saúde;

Sebastianópolis do Sul – R$ 400 mil liberados para infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Trabiju – R$ 600 mil usados para iluminação e Desenvolvimento Regional;

Valparaíso – R$ 300 mil para custeio na saúde;

Vargem Grande Paulista – R$ 500 mil para infraestrutura de Desenvolvimento Regional;

Vitória Brasil – R$ 50 mil para Coordenadoria de defesa e saúde animal;

Votuporanga – R$ 250 mil usados para aquisição de equipamentos e assistência social;

Zacarias – R$ 350 mil destinados para construção de piscina coberta para o CCI.