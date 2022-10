Carlão Pignatari faz caminhada e carreata neste sábado, em Votuporanga

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari promove, neste sábado (1º), a partir das 9h, uma caminhada pela rua Amazonas, no centro de Votuporanga, seguida de uma carreata pelas principais ruas e avenidas da cidade. O ponto de encontro da caminhada é a cafeteria Pão de Queijo, número 3267. Já a carreata parte do pátio da estação ferroviária, na avenida Prestes Maia, por volta das 10h.

“Chegamos na reta final da campanha. Quero agradecer a todos pelo apoio. Visitei mais de 150 municípios do interior e noroeste paulista. Pude conversar com as pessoas e mostrar todas as nossas realizações e conquistas. Trabalhamos muito nos últimos quatro anos e vamos fazer ainda mais nos próximos anos. Ao lado do governador Rodrigo Garcia, vamos trazer mais desenvolvimento e recursos ao interior”, disse Carlão.

Enquanto deputado, Carlão já ajudou mais de 180 municípios com emendas e intermediações junto ao governo paulista. O montante investido ultrapassa R$ 4,8 bilhões. “Para Votuporanga, foram inúmeras conquistas. As mais recentes foram a duplicação e recuperação da rodovia Péricles Bellini, que agora ganhará novo asfalto até Cardoso, e recuperação de importantes vicinais, como as que ligam Votuporanga a Álvares Florence, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Parisi e à Estrada do 27, além do viaduto para Valentim Gentil”, disse o presidente da Alesp.