Carlão Pignatari celebra conquista de novos veículos e maquinários para 64 prefeituras do interior de São Paulo

Presidente da Alesp fez indicações ao programa Nova Frota, do governo paulista; veja lista das cidades beneficiadas

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, celebrou a conquista de R$ 23,5 milhões que, através do Programa Nova Frota, serão investidos na compra de veículos e maquinários. Os bens serão distribuídos a 64 municípios indicados pelo parlamentar.

A iniciativa do governo de São Paulo, lançada em fevereiro, busca facilitar o acesso das prefeituras paulistas à aquisição de automóveis e máquinas necessárias para a melhoria dos serviços prestados à população, como ambulâncias, retroescavadeiras, caminhões pipas, caminhões de coleta, entre outros.

O programa é coordenado pelas secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, de Governo e da Casa Civil com a parceria das secretarias de Agricultura e Abastecimento, Direitos da Pessoa com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente, e Saúde.

Segundo o Executivo, o investimento previsto é de R$ 1 bilhão, que será usado na compra de 3 mil equipamentos.

“Estou muito feliz em anunciar que 64 prefeituras que têm nosso apoio e nossa indicação foram contempladas no programa Nova Frota, para receber máquinas e veículos para serviços diários e transporte de pessoas. Esse tipo de iniciativa é fundamental para o desenvolvimento dos municípios e para o bem-estar da população”, disse Carlão Pignatari. “Quero agradecer ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia pelo excelente trabalho a todos os paulistas”, completou o presidente da Alesp.

Os municípios interessados em participar do programa podem se inscrever através do site www.novafrota.sp.gov.br para que a Secretaria de Desenvolvimento Regional entre em contato. Depois disso, as prefeituras devem informar as necessidades da cidade para posteriormente adquirirem os equipamentos por meio de convênios com as Secretarias integrantes da iniciativa.

Adolfo Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Adolfo Retroescavadeira R$ 380.000,00

Alvares Florence Van Acessível R$ 351.000,00

Américo de Campos Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Aparecida d’Oeste Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Aspásia Van Acessível R$ 351.000,00

Auriflama Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Bady Bassitt Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Barretos Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Bilac Van R$ 225.650,00

Brejo Alegre Van R$ 225.650,00

Cardoso Van Acessível R$ 351.000,00

Castilho Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Embaúba Van R$ 225.650,00

Fernandópolis Van R$ 225.650,00

Gastão Vidigal Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Guapiaçu Ambulância R$ 224.930,00

Ibirá Pá Carregadeira R$ 498.000,00

Icém Ambulância R$ 224.930,00

Ilha Solteira Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Ipiguá Ambulância R$ 224.930,00

Itajobi Van Acessível R$ 351.000,00

José Bonifácio Caminhão Pipa R$ 500.000,00

José Bonifácio Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Lavínia Retroescavadeira R$ 380.000,00

Macaubal Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Macedônia Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Marinópolis Van R$ 225.650,00

Mendonça Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Meridiano Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Mira Estrela Pá Carregadeira R$ 498.000,00

Mirandópolis Ambulância R$ 224.930,00

Monções Van R$ 226.000,00

Nhandeara Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Nipoã Van Acessível R$ 351.000,00

Nova Aliança Pá Carregadeira R$ 498.000,00

Nova Castilho Van R$ 225.650,00

Orindiúva Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Palestina Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Palmeira d’Oeste Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Paraíso Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Paranapuã Ambulância R$ 224.930,00

Paulo de Faria Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Pedranópolis Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Pereira Barreto Pá Carregadeira R$ 498.000,00

Pirangi Ambulância R$ 224.930,00

Planalto Retroescavadeira R$ 380.000,00

Poloni Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Pontes Gestal Ambulância R$ 224.930,00

Populina Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Rubinéia Pá Carregadeira R$ 498.000,00

Sales Ambulância R$ 224.930,00

Sales Retroescavadeira R$ 380.000,00

Santa Adélia Pá Carregadeira R$ 498.000,00

Santa Clara d’Oeste Caminhão Basculante R$ 310.000,00

Santana da Ponte Pensa Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Santo Antonio Aracanguá Retroescavadeira R$ 380.000,00

Sebastianópolis do Sul Pá Carregadeira R$ 498.000,00

Suzanápolis Ambulância R$ 224.930,00

Tanabi Retroescavadeira R$ 380.000,00

Tanabi Van R$ 226.000,00

Três Fronteiras Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Turmalina Ambulância R$ 224.930,00

União Paulista Caminhão Pipa R$ 500.000,00

Urupês Retroescavadeira R$ 380.000,00

Urupês Van Acessível R$ 351.000,00

Valentim Gentil Patrulha Agricola – Kit 01 R$ 363.200,00

Votuporanga Ambulância R$ 224.930,00

Votuporanga Retroescavadeira R$ 380.000,00

Zacarias Caminhão Basculante R$ 310.000,00