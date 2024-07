Carlão conquista R$ 50 milhões para mais de 100 municípios

Recursos foram intermediados no primeiro ano do quarto mandato do parlamentar da Alesp

O deputado Carlão Pignatari conquistou R$ 50 milhões em investimentos e melhorias para mais de 100 municípios do interior paulista no primeiro ano do seu quarto mandato como parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O balanço inclui recursos para serviços de saúde, aquisição de equipamentos médico-hospitalares, obras de infraestrutura urbana, auxílio para entidades assistenciais, ações na causa animal, entre outros –tudo em benefício e melhor qualidade de vida da população.



“Esse balanço comprova a seriedade do nosso trabalho e o compromisso que temos com o interior paulista”, disse o deputado Carlão Pignatari. “Vamos sempre trabalhar para levar desenvolvimento e melhorias para as nossas cidades. Sempre foi assim e continuará sendo. Já fui prefeito por dois mandatos consecutivos e estou no meu quarto mandato como deputado estadual. Sei das necessidades da população e sempre que puder ajudar, vou ajudar”, completou o parlamentar.

Os recursos são resultados de emendas e também da intermediação junto ao governo estadual, por meio de convênios e outras parcerias. Do total, mais de R$ 30 milhões foram para a saúde. Outra parte, de cerca de R$ 16 milhões, foi para infraestrutura, incluindo obras da Defesa Civil, de saneamento e recapeamento de ruas e avenidas, e reformas de espaços públicos. O restante foi destinado à assistência social, causa animal e outras áreas como cultura e lazer.

Atuação

A atuação do deputado Carlão Pignatari é reconhecida pelo governador Tarcísio de Freitas que, recentemente, durante evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o nomeou como representante da região noroeste paulista. “Nosso presidente Carlão Pignatari, nosso representante do noroeste paulista, nosso sempre presidente Carlão Pignatari”, afirmou o chefe do Executivo estadual, em referência ao período em que o parlamentar comandou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entre março de 2021 e março de 2023.

Já na última semana, durante a entrega de 47 moradias em Cardoso, Tarcísio de Freitas fez uma referência especial ao deputado Carlão Pignatari, citando sua atuação em prol do interior paulista. “Esse cara é habilidoso [deputado Carlão Pignatari]. Chegou aqui no cantinho e disse: Olha, a gente precisa fazer a terceira faixa da rodovia de Votuporanga a Cardoso. É importante, a gente precisa fazer. É importante mesmo e a gente tem que botar esse projeto para rodar, porque o agro na região é forte e as rodovias têm alto fluxo de veículos”, afirmou Tarcísio.