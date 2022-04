Carlão celebra adesão do Estado ao piso nacional para professores

Recentemente, Alesp também aprovou aumento de 10% para a classe e a criação da Nova Carreira Docente

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, celebrou na manhã desta terça-feira (5), a adesão do governo do Estado de São Paulo ao piso nacional para professores da rede estadual de ensino.

Mediante o autorizo do governador Rodrigo Garcia, o pagamento do novo valor de R$ 3.845,00 para professores que cumprem a jornada de 40 horas, será retroativo, a contar de 1⁰ de janeiro.

“Estou muito feliz, porque isso demonstra o comprometimento do Estado de São Paulo com seus mais de 200 mil professores da rede pública. É uma vitória para o quadro do magistério”, destacou o presidente da Alesp.

O parlamentar ainda lembrou que além de Garcia aderir ao piso nacional, regulamentado em fevereiro deste ano pelo governo federal, a Alesp aprovou, recentemente, o aumento de 10% para a classe e a criação da nova carreira docente em São Paulo, cujo salário será de R$ 5 mil, conforme a Lei Complementar (PLC) 3/22.

De acordo com o governo do Estado, os valores retroativos e o complemento para quem estiver abaixo do piso, serão pagos por meio de folha suplementar ainda em abril, no dia 14.