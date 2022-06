Carga de madeira ilegal avaliada em R$ 45 mil é apreendida

Uma carga de madeira ilegal avaliada em R$ 45 mil foi apreendida na rodovia Washington Luís, no último domingo (29/05/2022), em Cedral (SP). O condutor foi multado em mais de R$ 21 mil.

Segundo a Polícia Ambiental, a carreta foi abordada transportando 25,6 metros cúbicos de sarrafo de jatobá e ipê, forro de cumaru, piso de jatobá e tábua S4S de ipê. Segundo o motorista, a carga seguia de Rio Branco (AC), com destino à Mogi das Cruzes (SP).

Após análise, os policiais constataram que as placas do caminhão e semirreboque, constantes nos documentos, diferiam do veículo abordado. Após abrir um compartimento da carreta, os policiais encontraram cortes como caibro, viga e prancha totalmente diferentes dos cortes constantes nos documentos.

O veículo foi descarregado e a carga totalizou 36,2183 metros cúbicos de madeira. O motorista foi multado em R$ 21.730,98 por transportar e vender madeira sem licença válida para todo tempo da viagem.

A madeira foi doada para o Lar São Francisco da Providência Divina em Jaci (SP) e o veículo ficou apreendido.

Gazeta de Rio Preto