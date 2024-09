Capotamento na Rua Tibagi deixa três feridos em acidente com dois veículos

Na manhã de hoje, um acidente entre dois veículos resultou em três vítimas, sendo uma delas encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga e as outras duas para a UPA. O acidente ocorreu na esquina das ruas Tibagi e Bahia, quando, segundo informações preliminares, um dos carros não respeitou a sinalização de “pare”, provocando a colisão que culminou no capotamento de um dos veículos.

Testemunhas no local relataram que um dos veículos envolvidos era um Fiesta preto, mas o outro automóvel não foi identificado. Entre as vítimas, uma foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e levada consciente e orientada à Santa Casa. As outras duas vítimas, com ferimentos leves, foram conduzidas para a UPA pela Unidade de Resgate (UR).

Apesar do susto, as autoridades confirmaram que nenhuma das vítimas corre risco de morte. A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente.