CAPOTAMENTO COM VÍTIMA FATAL EM ESTRADA RURAL

O acidente aconteceu na madrugada desse sábado, um veículo GM Corsa capotou fazendo uma vítima fatal, acidente aconteceu na estrada rural que liga Itapolis a Borborema.

O condutor do Corsa veio a perder o controle do mesmo que capotou. O homem de 54 anos morreu no local do acidente