Cantor sertanejo Juliano Cezar morre depois de infarto durante show em Uniflor, no norte do Paraná

O cantor sertanejo Juliano Cezar, de 58 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (31) depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo produtor do artista.

De acordo com o produtor Mauro Vasconcelos, Juliano Cezar chegou a socorrido em um posto médico perto do local do evento. Porém, o cantor não resistiu.

Ele recebeu massagem cardíaca e injeções de adrenalina por mais de uma hora e meia, mas, ainda conforme o produtor, não foi possível reanimar o artista.

Mauro Vasconcelos contou que estavam em uma sequência de três shows, com casa cheia, no Paraná. Ele conhecia Juliano Cezar há 25 anos e era produtor do amigo há sete.

Juliano Cezar era casado e não tinha filhos.

Velório e enterro

O corpo do Juliano Cézar será velado em Ribeirão Preto/SP, onde morava, das 18h de terça-feira até as 9h de quarta-feira (1º).