As Campanhas de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação que terminariam nesta sexta-feira (9), foram prorrogadas até o próximo dia 30 de setembro. A decisão foi tomada, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, “considerando a baixa adesão dos grupos-alvo e respectivamente os resultados alcançados”.

No Estado, foram vacinados 3,7 milhões de crianças contra a poliomielite, com cobertura vacinal de 32,5%. Já para a campanha de multivacinação, foram vacinadas 537.252 pessoas em um total de 1.032.891 doses aplicadas.

Para a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, todas as crianças de 1 a menos de 5 anos devem ser imunizadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP) – ‘gotinha’. Em Rio Preto, foram 10.112 doses aplicadas até agora, com cobertura vacinal de 48,3%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% do público-alvo.