Campanha do Hospital de Base incentiva destinação de Imposto de Renda para projetos sociais de crianças e idosos

Com o objetivo de sensibilizar empresários e pessoas físicas a destinarem parte do Imposto de Renda (IR) a projetos de assistência, o Hospital de Base (HB) e Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, maior complexo de saúde do interior de São Paulo, lança hoje a campanha “Transforme seu I.R. em Solidariedade”.

Referência nacional em procedimentos de média e alta complexidade em mais de 60 especialidades médicas, o HB conta com projeto de atendimento à pessoa idosa. Os recursos captados por meio do Fundo do Idoso serão utilizados na modernização e adequação de setor de Geriatria do hospital, com objetivo de manutenção do atendimento de excelência.

No HCM, as doações podem salvar vidas por meio do Fundo da Criança e do Adolescente beneficiando os setores de UTI Neonatal e em diversos tratamentos pediátricos.

O contribuinte, pessoa física, que faz a declaração do Imposto de Renda pelo modelo completo, pode abater até 6% do valor do imposto a pagar, ao fazer a destinação para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente ou para o Fundo do Idoso de Bady Bassit.

Já aqueles com imposto a restituir, receberão até 6% acrescido no valor total que têm a receber. Quem deixar para fazer a declaração em 2021, o valor da destinação será reduzido, chegando a, no máximo, 3% e deverá ser feito pelo programa da Receita Federal.

Os empresários podem destinar até 1% do imposto devido sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ), tributado sobre o lucro real da empresa. Por ser referência nacional, o HB e HCM já receberam apoio de grandes empresas do país como: Banco Toyota, Volkswagen, B3 S.A, Brasil Cap, Havan, Raízen, EMS, entre outras.

Segundo Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme, mantenedora do HB, nos últimos anos, as doações via renúncia fiscal de pessoas físicas e jurídicas têm se tornado uma fonte importante de recursos financeiros para as organizações filantrópicas.

“No atual cenário de pandemia, com a necessidade de investimentos constantes no enfrentamento à Covid-19, a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) pode ajudar a amenizar o déficit dessas instituições”, explica Dr. Jorge.

Além disso, o HB estima um aumento das despesas, provocadas pelo crescimento de até 400% na compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) e pela alta de preços desses materiais que, em alguns itens, ultrapassou 1.000% durante a pandemia.

“Diante dessa realidade, o apoio da sociedade, de empresas socialmente responsáveis e pela parceria com a prefeitura de Bady Bassitt, é possível fazer a diferença e garantir a manutenção das rotinas diárias da instituição”, acrescenta Robson Ribeiro, superintendente financeiro da Funfarme.

Diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco enfatiza que “com a pandemia do coronavírus, o complexo vive um dos momentos mais desafiadores de seus 50 anos de história”.

Potencial de arrecadação

No Brasil, em média, apenas 2,5% do potencial de doação da população tem sido destinado para instituições filantrópicas, nos últimos anos. Isso significa que mais de R$ 7,5 bilhões, que poderiam ser utilizados via Renúncia Fiscal, deixaram de impactar o cenário da saúde no Brasil, por exemplo.

A destinação é feita de forma fácil e sem custos, e não importa se o cidadão tem imposto a pagar ou a restituir e pode ser feita até o dia 30/12/2020.

Como doar

Pessoa Física

Toda Pessoa Física que for entregar a declaração do Imposto de Renda no exercício 2021 – ano calendário 2020, com opção pelo modelo completo, poderá destinar ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA) e/ou Fundo Municipal do Idoso (FMDI) até 6% do imposto de renda devido.

Pessoa Jurídica

Toda Pessoa Jurídica tributada com base no LUCRO REAL poderá destinar ao FMDCA ou ao FMDI até 1% do imposto devido. Lucro Real Trimestral: destinação no trimestre; Lucro Real Anual: destinação do ano-calendário.

Serviço:

Fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente de Bady Bassitt:

CPNJ: 18.064.009-0001-21 – Banco do Brasil – C/C 7.250-8 AG 7013-0

Fundo municipal de direitos do idoso de Bady Bassitt:

CNPJ: 32.089.797-0001-31 – Banco do Brasil – C/C 35.460-0 AG 7013-0

Para mais informações:

Captação de Recursos (17) 3201-5189 ou pelo e-mail: parcerias@hospitaldebase.com.br