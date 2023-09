Campanha de vacinação do Governo de SP ganha reconhecimento mundial

O Governo de São Paulo ganhou nesta sexta-feira (22) o reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) pelo êxito da campanha “Vacina 100 Dúvidas”. A iniciativa, que tem como objetivo esclarecer todas as dúvidas da população paulista sobre vacinação e reforçar a importância de alcançar altos níveis de cobertura vacinal, principalmente as do calendário básico, é uma parceria entre as Secretarias de Comunicação e de Saúde do Estado de São Paulo.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), representada pela coordenadora de Controle de Doenças, Regiane de Paula, e a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang D’Agostini, recebeu o reconhecimento por meio de uma placa.

A premiação dada pela OPAS/OMS, em cooperação técnica com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), reconheceu a experiência do Governo de São Paulo como parte da “Mostra da gestão do SUS: experiências exitosas para recuperação das coberturas vacinais” e foi apresentada durante a 25° Jornada Nacional de Imunizações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

”Vacina 100 Dúvidas”

O site https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br, do Governo de São Paulo, reúne as 100 dúvidas mais frequentes sobre as vacinas nos buscadores da internet. Este é um espaço com informações claras para desmistificar fake news com relação à imunização, garantindo assim a proteção de toda a população