Campanha Bombeiro Sangue Bom está ativa até o mês de setembro

Iniciativa tem o objetivo de aumentar o número de doações durante o inverno para os bancos da Fundação Pró-Sangue.

Por conta do atual cenário da pandemia de COVID-19, a campanha Bombeiro Sangue Bom deste ano tem um calendário diferenciado. A ação, que costuma ocorrer no mês de julho, fica excepcionalmente ativa na Fundação Pró-Sangue até o fim de setembro.

Desde 2004, a iniciativa é realizada em julho por conta do Dia Nacional do Bombeiro no Brasil, comemorado no dia 2 do mês. O período é bem oportuno, pois coincide com o inverno e as férias escolares, que é um momento crítico para os estoques dos hemocentros de todo o país.

Contando com a organização do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a campanha Bombeiro Sangue Bom é uma das mais representativas no cenário da Pró-Sangue. Desde que foi criada, apenas na Fundação foram registradas 14.946 doações por esse motivo.

Para participar, basta fazer o agendamento online pelo site e, no dia da doação, informar no cadastro o motivo T193 (Bombeiro Sangue Bom) e o nome do grupamento.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP