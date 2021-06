Caminhão tomba sobre carro e mata três pessoas em Auriflama

Um acidente, ocorrido por volta das 8h desta terça-feira, dia 22, envolvendo um caminhão e um carro, vitimou duas pessoas e deixou uma idosa em estado grave. O caso aconteceu na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na altura do KM 98, em Auriflama.

Segundo apurou o Diário Noroeste, o caminhão, carregado de alimentos, seguia sentido Araçatuba-Jales, quando invadiu a faixa contrária para desviar de uma lâmina de pneu que estourou de um caminhão canavieiro que estava na frente.

Ao realizar a manobra, o motorista perdeu o controle do caminhão que acabou tombando contra um carro, Tiggo Cherry, de placas de São José do Rio Preto, que vinha na direção Jales-Araçatuba.

No carro, haviam três pessoas, sendo que o motorista e o passageiro da frente morreram no local. Um idosa que estava no banco traseiro foi removida das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Auriflama em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Os bombeiros estão no local fazendo a remoção dos dois corpos presos nas ferragens do carro. O motorista do caminhão não se feriu.