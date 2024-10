Caminhão de usina pega fogo com 10 mil litros de combustível em Nhandeara

Na noite desta segunda-feira, um caminhão comboio da Usina Cofco, responsável pelo transporte de combustível para maquinários agrícolas, pegou fogo na Vicinal da Vila Maria, em Nhandeara. O veículo, que transportava cerca de 10 mil litros de óleo diesel, apresentou as primeiras chamas próximo à propriedade do senhor Massal, segundo informações da Defesa Civil local.

Hyago, coordenador da Defesa Civil do município, relatou que o caminhão estava carregado com uma grande quantidade de combustível, o que aumentava o risco de explosão. “Estamos mantendo uma distância segura de aproximadamente 500 metros, devido à possibilidade de explosão. O fogo começou a se espalhar ao redor do veículo e os bombeiros chegaram há pouco para tentar controlar a situação”, afirmou.

Equipes de resgate permanecem no local aguardando o desfecho da operação, enquanto as autoridades monitoram os riscos. O incidente não deixou vítimas até o momento, mas a estrada segue interditada para garantir a segurança da população.

Mais informações serão divulgadas à medida que o caso for controlado.