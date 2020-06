Caminhão de tomate tomba e derruba parte de ponte na BR-153

Devido ao acidente, motoristas enfrentaram congestionamento de até cinco quilômetros no trecho que liga Icém/SP a Fronteira/MG.

Um caminhão de carga de tomates tombou nesta quarta-feira (24), no km 0 da Rodovia BR-153, entre os municípios de Icém/SP e Fronteira/MG. O acidente acabou destruindo parte do guard rail da ponte do Rio Grande, que liga os dois estados.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Frutal, o caso aconteceu por volta da 1h50 min desta madrugada, interditando parte da ponte e alterando o movimento do tráfego da rodovia. O veículo começou a ser removido do local apenas no final desta tarde, devido ao procedimento necessário para sua retirada.

Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão sofreu apenas lesões leves. Em decorrência do acidente, a Concessionária Triunfo, responsável pelo trecho, registrou um congestionamento de cinco quilômetros, que acabou afetando o trânsito de São José do Rio Preto/SP, situação controlada pela PRF por meio do esquema de PARE e SIGA.

Ainda não há previsão para a reestruturação da ponte. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Arthur Pazin