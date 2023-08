Caminhão de cana-de-açúcar tomba em rodovia

Um caminhão bitrem de cana-de-açúcar tombou no fim da noite desta última segunda-feira, (07/08/2023), na vicinal que liga Mendonça à Potirendaba (SP). O motorista sofreu ferimentos leves.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista, de 29 anos, contou que seguia sentido Mendonça à Potirendaba quando, em uma curva, teria sido fechado pelo motorista de outro caminhão de cana. Para não bater em outro veículo, que vinha em sentido contrário, o condutor diz que desviou, perdendo o controle de direção e tombando o caminhão no acostamento.

No acidente, o motorista sofreu escoriações pelo corpo e também em um dos braços. Ele foi socorrido para o Hospital de Potirendaba, onde foi medicado e liberado em seguida.

As causas do acidente deverão ser investigadas.Gazeta do Interior