Caminhão carregado com tijolos tomba na Washington Luís entre Catanduva e Catiguá

Um grande congestionamento se formou na manhã desta quinta-feira, (02/11/2023), depois que um caminhão carregado com tijolos tombou na rodovia Washington Luís, entre Catanduva e Catiguá (SP). O passageiro teve ferimentos leves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo seguia sentido S. J. do Rio Preto (SP), quando um dos pneus acabou estourando. Com isso, o caminhão tombou no meio da rodovia, interditando as duas faixas e toda a carga ficou espalhada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar as vítimas, que ficaram presos às ferragens. O motorista não se feriu e o passageiro teve ferimentos leves.

A rodovia ficou interditada por várias horas, até que equipes da Concessionária EcoNoroeste realizasse a limpeza de uma das faixas, para que o fluxo de veículos fosse liberado. O trânsito segue com lentidão pela outra faixa, até que toda a pista seja limpa e o caminhão retirado do local.

Motoristas precisaram utilizar rotas alternativas, por outras cidades, para seguir viagem sentido interior. Gazeta do Interior