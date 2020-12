Caminhão carregado com caçamba de entulho cai dentro de cratera em Araçatuba

O motorista de um caminhão de levou um susto nesta terça-feira (22), na via Olegário Ferraz, no bairro Aeroporto, em Araçatuba (SP).

Segundo apurado pela reportagem do sbtinterior.com, o veículo que ele dirigia foi engolido por uma cratera que se abriu no asfalto. O motorista contou que havia pegado uma caçamba de entulho e seguia pela via quando sentiu o asfalto ceder. A queda foi brusca e ele chegou a bater a cabeça no teto da cabine.

Ele disse ainda que o asfalto na região parecia estar em bom estado e não havia nenhum indício de que um acidente como esse pudesse acontecer. Apesar do susto, não houve feridos.

A reportagem do sbtinterior.com entrou em contato com a prefeitura mas até a publicação da matéria não obteve retorno.