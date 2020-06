Com a colisão, transformador foi danificado e poste acabou atingindo portão de residência.

Um caminhão com placas de Monte Aprazível/SP bateu em uma fiação, no início da noite desta quarta-feira (24), no Jardim Covizzi, em Tanabi/SP. O acidente provocou queda de energia na região e um poste caiu sobre o portão de uma residência.

Segundo informações da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), o impacto provocado pela colisão fez com um que um transformador, responsável pela transferência de energia elétrica, ficasse danificado, além de outros postes também acabarem atingidos.

O local foi isolado pelas equipes da Companhia, que cortou algumas redes para que o mínimo de residências ficasse sem energia elétrica. Questionada, a CPFL informou que o transformador deve ser substituído ainda hoje.

O Corpo de Bombeiros do município compareceu ao local para atender a ocorrência.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br