A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta quinta-feira, dia 26, uma audiência pública para debater sobre um projeto de lei que está tramitando na Casa de Leis que trata sobre a criação de um circuito regional de mountain bike. A iniciativa do projeto é do presidente do Legislativo votuporanguense – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso e visa atender os anseios dos ciclistas de Votuporanga e região.



Para tanto, a Câmara está convidando todos os interessados para participarem da audiência pública que acontece no plenário “Drº Octávio Viscardi” – a partir das 18 horas, desta quinta-feira. Conforme a secretaria-administrativa da Câmara de Vereadores, será discutivo o substitutivo ao projeto de número 168/2020, que dispõe sobre a criação do Circuito Intermunicipal de Mountain Bije (MTB), e confere outras providências.



Para o encontro, foram convidados os ciclistas de Votuporanga e cidades da região, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Esportes, assessores da Câmara de Vereadores e população em geral. De acordo com o projeto, caso aprovado, serão criadas diversas atividades relacionadas ao turismo regional envolvendo os ciclistas e afins.