Câmara Municipal realiza 17ª Sessão Ordinária com cinco projetos em pauta

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza a partir das 18 horas, desta segunda-feira, dia 13, a sua 17ª Sessão Ordinária e na pauta estão inclusos cinco projetos de lei – todos de autoria dos vereadores.

A reunião será conduzida pelo presidente da Casa de Leis – vereador Daniel David e contará com a presença dos demais parlamentares.

Entre os projetos que serão votados na reunião está o de número 85/2024, que dispõe sobre denominação de Estrada Municipal Fidelarma Nunes Commar, de autoria do vereador Jurandir B. Silva, além de outras denominações, com a rua DEVAIR VERTO – autoria do vereador cabo Renato Abdala, outra proposta de autoria do vereador Chandelly Protetor, que consolida a legislação municipal que trata sobre as pessoas com transtorno do espectro autista – TEA, entre outras providências.

Já o projeto de lei nº 93/2024, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município o Festival de Pipas, Papagaios e Similares a ser comemorado anualmente no mês de agosto – proposta de autoria da vereadora Jezebel Silva.

Já o projeto de lei Nº 95/2024 – de autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso dispõe sobre a denominação de Sistema de Lazer Terezinha Félix da Silva.

A população pode acompanhar os trabalhos legislativos através das redes sociais da Câmara Municipal – Facebook e Instagram e a transmissão ao vivo pelo Youtube e TV Unifev – canal 53.