Câmara Municipal presta homenagem a atletas do Centro de Formação de Natação

Por iniciativa do vereador professor Djalma Nogueira, a Câmara Municipal de Votuporanga homenageia o Centro de Formação de Natação/Avonat/Unifev e Secretaria de Esportes

A 14ª Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga foi marcada por uma justa homenagem, de iniciativa do vereador Professor Djalma Nogueira, por meio de Voto de Congratulação a todos os integrantes do Centro de Formação de Natação/ Associação Votuporanguense de natação – Avonat-Associação Votuporanguense de Natação/Unifev/Secretaria Municipal De Esportes e Lazer. Segundo o autor da honraria, a homenagem é justificada pelo belíssimo desempenho nas provas do Torneio Regional Pré Mirim a Sênior da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, realizado no dia 15 de abril em Presidente Prudente.

“Considerando que todo esse trabalho em conjunto que envolve a Diretoria, Comissão Técnica e os atletas, vem colocando a equipe de Votuporanga em referência no esporte, conquistando assim, cada vez mais espaço no cenário esportivo. Nessa etapa, participaram seis equipes de diversas cidades, com um total de 180 atletas, e Votuporanga foi representada por 40 atletas que se destacaram nas diversas modalidades ali competidas. É válido ressaltar que para muitos atletas da equipe, os tempos obtidos nas provas dessa etapa, valem índice para os Campeonatos Paulista e Brasileiro, e Copa São Paulo, onde teremos representantes fortes para elevar mais uma vez o nome do nosso Município, que cada vez mais vem se destacando na Natação.

Considerando a importância que o Centro de Formação de Natação – AVONAT tem para a comunidade, onde é oferecido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de forma gratuita para a população, uma equipe técnica capacitada para lapidar talentos e trabalhar a importância do esporte com crianças e adolescentes, que levam para fora das piscinas, a disciplina, o comprometimento e a garra para superar limites.

Sendo assim, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO a todos os integrantes do CENTRO DE FORMAÇÃO DE NATAÇÃO/AVONAT – ASSOCIAÇÃO VOTUPORANGUENSE DE NATAÇÃO/UNIFEV/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER pelo belíssimo desempenho nas provas do Torneio Regional Pré Mirim a Sênior da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, realizado no dia 15 de abril em Presidente Prudente”, destacou o Professor Djalma.

2.jpg