Câmara Municipal de Votuporanga adere a Campanha S.O.S Litoral: “Corrente do Bem”

Sede do Poder Legislativo Municipal passa a ser ponto de coleta de doações nesta quinta-feira (23/02)

Em Votuporanga, a campanha S.O.S Litoral Norte será coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido pela 1ª Dama Rose Seba, e terá como foco a arrecadação de água mineral. Podem ser entregues água em garrafas de qualquer tamanho, copos e até mesmo galões. A intenção é arrecadar o maior volume possível até segunda-feira (27/2) para enviar as águas já no início da próxima semana.

A campanha foi lançada na noite desta quarta-feira, durante a sessão ordinária presidida pelo vereador Daniel David, que pediu o apoio dos demais colegas vereadores. “É uma campanha totalmente social e que merece toda nossa atenção no sentido de ajudar nossos irmãos que tanto necessitam do nosso apoio aos afetados por essa tragédia no litoral norte do Estado”, comentou Daniel.