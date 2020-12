Câmara inaugura “Memorial do Legislativo Vereador Aguinaldo de Oliveira”

A Câmara Municipal de Votuporanga inaugura nesta sexta-feira, às 14 horas, o Memorial do Legislativo “Vereador Aguinaldo de Oliveira”. Com peças, documentos fotos e arquivos do acervo da própria Câmara e de colaboradores, o Memorial traz a mente da presente geração a história dos acontecimentos do Legislativo votuporaguense e ainda do passado de glória e conquistas de nosso município.

Para o presidente da Câmara de Vereadores – Mehde Meidão Slaiman Kanso – idealizador do projeto, o Memorial foi viabilizado graças ao apoio e comprometimento de tradicionais famílias de Votuporanga que doaram espontaneamente peças, fotos e objetos antigos que fazem parte do acervo cultural da Câmara. “Buscamos famílias que têm história e fazem parte do desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. Todas as peças, fotos e objetos foram doados para a Câmara montar o nosso Memorial elaborado com muito carinho por nossos colaboradores”, destacou Meidão.

O Memorial estará aberto a visitação pública a partir desta sexta-feira, às 14 horas, logo após a solenidade de inauguração. Para o ato, foram convidados autoridades, familiares dos homenageados, imprensa e colaboradores.