Câmara de Votuporanga devolve mais R$175 mil aos cofres da Prefeitura

Mesmo em um ano de grandes dificuldades em razão da pandemia causada pela COVID-19, a Câmara Municipal de Votuporanga devolveu mais de R$175 mil aos cofres da Prefeitura.

Através de uma gestão segura e econômica, a Mesa Diretora e demais vereadores devolveram R$425 mil para o Executivo – parte do dinheiro será aplicado na compra de ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde – reivindicação feita pela Câmara Municipal.

Na manhã desta quinta-feira, dia 30, o diretor de Recursos Humanos e Financeiro da Câmara Municipal, César Fernando da Costa – representando o presidente Serginho da Farmácia, fez a entrega de um cheque no valor de R$175.441,28 – referente a economia implantada na gestão da atual Mesa Diretora. O recurso faz parte do duodécimo da Câmara Municipal.

R$250 MIL

No dia 11 de novembro, o prefeito Jorge Seba esteve no plenário do Legislativo recebendo das mãos do presidente Serginho um cheque no valor de R$250 mil.

Na ocasião, ficou definido entre todos os vereadores que o chefe do Executivo aplicasse o dinheiro na compra de ambulância para o setor de saúde.

A iniciativa foi acatada e o prefeito já iniciou a licitação para a compra do veículo para o transporte de pacientes.

A Câmara Municipal – mesmo com os investimentos realizados no atual exercício, ainda economizou recursos que serão aplicados na compra do veículo para melhorar o atendimento aos pacientes de Votuporanga.

Por sua vez, o prefeito afirmou que, além da ambulância adquirida por meio da ajuda do Poder Legislativo, a Prefeitura abrirá uma segunda licitação para que seja adquirida não uma, mas duas ambulâncias completas para atendimento à população.

Para o presidente da Câmara “é um momento muito importante para a Câmara de Vereadores, através de uma reivindicação desta Casa de Leis estamos repassando esse valor aos cofres do Executivo para que seja comprado este veículo e melhorar o atendimento prestado aos pacientes da rede municipal de saúde. Mesmo em um ano de muita dificuldade causada pela pandemia, pudemos economizar recursos, implantamos diversos investimentos na Casa de Leis e temos a garantia de que essa economia será transformada na compra desta ambulância para atender a comunidade votuporanguense”, destacou Serginho.