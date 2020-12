CÂMARA APROVA PROJETO QUE DENOMINA PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO DALVO GUEDES”

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 156/2020, de autoria do vereador e atual presidente da Casa de Leis, Mehde Meidão Slaiman Kanso, que denomina o novo Paço Municipal “Prefeito Dalvo Guedes”, localizado na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira.

De acordo com a justificativa de Meidão, Dalvo Guedes contribuiu significativamente para o progresso de Votuporanga, principalmente nas áreas de saneamento básica, pavimento asfáltica, fornecimento de água e luz, remodelação de ruas e avenidas, implantação de novos bairros.

“Pela sua relevante história pessoal e legado deixado ao nosso Município, entendemos ser pertinente que o nome desse saudoso Prefeito seja perpetuado com a denominação do Paço Municipal, que está em construção e que brevemente será inaugurado, objetivando com isso que sua memória seja preservada junto às presentes e futuras gerações”, disse Meidão.

HISTÓRICO

O saudoso Prefeito Dalvo Guedes, nasceu no Município de Bebedouro, Estado de São Paulo em 11 de dezembro de 1.926. Filho de ferroviário e dona de casa teve um irmão e três irmãs. Foi o único filho a concluir o segundo grau, pois, sua família era de origem pobre e humilde.

Teve 5 filhos com Dona Josefina Oriali Abdo Guedes, sendo eles: Alberto Augusto Guedes, Dalvo Guedes Filho, Maria da Graça Guedes, Antônio Fernando Guedes e Maria Cristina Guedes Goulart.

Em meados dos anos 40, ingressou no Banco Bandeirantes. Em 1949, foi para São Paulo, onde se formou em Contadoria Bancária. Com essa graduação, foi nomeado Gerente da agência do Banco em Fernandópolis em 1951. Foi grande incentivador da prática de esportes, tendo introduzido o basquetebol em Fernandópolis de forma a participar de competições oficiais, além de apoio ao futebol. Em 1957 foi transferido como Gerente Titular para a agência de Votuporanga.

Candidato a Prefeito em 1962 obteve quase dois terços dos votos municipais, assumindo a Prefeitura Municipal de Votuporanga em janeiro de 1.963. Com a Revolução de março de 1964, foi o único Prefeito do Estado de São Paulo a permanecer no cargo, devido sua alta competência. Eleito o melhor Prefeito do Estado.

Participou ativamente da instalação de nossa Faculdade, hoje Fundação Educacional de Votuporanga onde foi considerado seu patrono.

Anos depois, elegeu-se como Vereador, tornando-se patrono da Fundação Educacional, desenvolvendo várias atividades sociais no Município e também atividades de pecuária.

Faleceu em nossa cidade no dia 1º de setembro de 2020, deixando grande saudade a todos familiares, amigos e demais pessoas que tiveram o privilégio de seu convívio.