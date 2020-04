Desta forma, haverá antecipação das férias de julho, a partir do dia 6 de abril e término no dia 20 de abril de 2020. Lembrando que as aulas foram suspensas gradativamente desde o dia 16 de março e segue até a sexta-feira (3/4), sendo que neste período, atividades foram disponibilizadas aos alunos para serem feitas em casa e por meio de plataforma no site da Prefeitura de Votuporanga e grupos de mensagens, bem como por meio de ponto de entrega na Secretaria para as famílias que não possuem acesso a internet.

Portanto, neste período de férias escolares, as atividades propostas pelos professores/educadores deixarão de ser postadas na sexta-feira, em razão das férias escolares antecipadas. Já as atividades não presenciais com o auxílio dos profissionais da Educação poderão ser utilizadas como fortalecimento do conteúdo, as quais por recomendação da Secretaria da Educação poderão ser realizadas até sexta-feira.

Segundo o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, os docentes e educadores, com o acompanhamento da Assessoria Pedagógica estão fazendo o possível para amenizar os prejuízos de aprendizagem em decorrência do Covid-19. “Portanto solicitamos a compreensão de todos os envolvidos e que adotem as medidas das autoridades divulgadas pelos meios de comunicação. Acreditamos que nos próximos dias teremos boas notícias, na qual compartilharemos com toda a equipe e comunidade escolar”.