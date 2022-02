Caixa d´água cai e unidade de saúde fica danificada em Olímpia

O local foi temporariamente interditado para avaliação, com suspensão dos atendimentos

Uma caixa d´água caiu na tarde de ontem (1º) ao lado de uma unidade de saúde em Olímpia. Sobre o ocorrido, a prefeitura do município emitiu uma nota:

“A Prefeitura de Olímpia informa que uma caixa d’água da Daemo, autarquia de água e esgoto do município, localizada ao lado da Unidade de Saúde do Jardim Campo Belo, desabou no fim da tarde dessa terça-feira, 1º de fevereiro, atingindo parte da unidade, mas que não havia ninguém no local, não registrando feridos.

Imediatamente após o ocorrido, as equipes da secretaria de Obras e os técnicos da Daemo estiveram na unidade para averiguação.

Um estudo técnico será feito para investigar as causas do acidente e a Prefeitura também irá instaurar uma auditoria para apurar as responsabilidades. Vale ressaltar que se trata de caixa d’água parcialmente desativada, usada somente em caso de necessidade e que, portanto, o abastecimento de água não foi prejudicado.

Quanto ao funcionamento da UBS, a Administração comunica que o local foi temporariamente interditado para avaliação, com suspensão dos atendimentos e que, ainda nesta semana, os pacientes agendados serão direcionados para outras unidades do município.

Por fim, a Prefeitura reforça que está tomando todas as medidas necessárias e cabíveis sobre o caso”