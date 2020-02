Cães são achados em situação de maus-tratos em clínica de Rio Preto

As veterinárias da Diretoria ficaram mais de duas horas na clínica, no bairro Santa Catarina, para apurarem denúncias feitas com fotos e vídeos de que animais estariam sendo maltratados na clínica no local.

A diretoria informou que no momento da vistoria quatro cães foram encontrados. Eles estavam bem, com ração e água, mas foram achados medicamentos vencidos.

Além disso, foi constatado de que a clínica não tem licença para cirurgia e realizava procedimentos, e também não havia licença para funcionar como hotel veterinário, mas estava hospedando três dos quatro cachorros.