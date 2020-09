Cães encontram maconha enterrada e polícia prende traficante

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Ação foi coordenada pelo Baep, com apoio do Canil da Polícia Militar, em São José do Rio Preto/SP.

Um traficante de 18 anos foi preso em flagrante com quatro tijolos de maconha​ e 96 pedaços da droga nesta quarta-feira (9), no Jardim Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP.

A ação foi feita pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com apoio do Canil.

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado dentro de um bar, onde havia uma aglomeração.

Durante a abordagem, ele confessou que tinha escondido o entorpecente em uma mata. A maconha foi encontrada pelos cães Dara, Thor e Bradock, em um matagal na divisa entre os bairros Jardim Arroyo e Parque da Cidadania.

Todo o entorpecente estava enterrado e, após ser encontrado, seria periciado. O traficante permanece à disposição da Justiça.

FONTE: Informações | sbtinterior.com