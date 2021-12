Pipoca, de 1 ano, aproveitou que o portão de casa estava encostado e foi para rua. Não bastasse a fuga, entrou no ônibus circular S70 – que faz a linha Conjunto Felicidade / Shopping Del Rey – e resolveu entrar no mall.

A operadora de máquina Cristiene Moreira Campos, de 34 anos, que mora no bairro Ermelinda, também na Região Noroeste, é uma das tutoras do pet e disse que achou que ele estivesse apenas dando um “rolê”, como é de costume diariamente.“Ele anda pela vizinhança, é muito serelepe, muito bagunceiro. Quando ele volta, bate no portão para entrar. Todo muito conhece ele”, diz.

Mas Pipoca não voltou naquele domingo e a família ficou preocupada. Na segunda feira (20), uma prima de Cristiene viu Pipoca em fotos postadas nas redes sociais do shopping. “O pessoal deu assistência, ele estava bem-cuidado. Ganhou ração, coleira, petiscos e até tirou foto com o Papai Noel”.

No shopping “O shopping é pet friendly. Ele ganhou coleirinha, ração, água e até brincou no pet parque”, conta a executiva. Ainda segundo ela, o cachorrinho ficou na administração, onde passou a noite, acompanhado por funcionários.

Os parentes comprovaram que o cão era deles e o levou para casa. Isabela contou também que o Papai Noel do shopping viu Pipoca descendo do ônibus e entrando no shopping. Daí partiu o convite para que o cachorro fizesse fotos com o “bom velhinho”.