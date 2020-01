Cabras sobem em telhado e chamam atenção de moradores no interior de SP: ‘Pensei que eram renas de Natal’

Natalie Camilo dos Santos mora na frente da residência invadida pelos animais e contou ao G1 que a situação chamou a atenção dos moradores do bairro logo no primeiro dia do ano. “Pensei que eram renas de Natal”, brinca a vizinha.

De acordo com Natalie, os animais pertencem a um vizinho e ficam em um terreno baldio próximo ao local. “Para subir no telhado, as cabras pulam em uma edícula e escalam, como se fosse a montanha delas.”

Segundo a vizinha, a cena foi registrada depois que a dona da casa, que estava assistindo à televisão, percebeu problemas na antena parabólica e foi ver o que estava acontecendo.