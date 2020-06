Pelo decreto estadual, salões e barbearias só poderão reabrir quando São José do Rio Preto/SP avançar para a fase 3 (amarela) do Plano São Paulo. Decisões do Tribunal de Justiça derrubaram liminares que liberavam essas atividades.

Cabeleireiros realizaram mais um protesto em frente à Prefeitura de São José do Rio Preto/SP na manhã desta terça-feira (23). Os profissionais pedem a liberação das atividades na cidade.

Salões de beleza e barbearias estão proibidos de funcionar em Rio Preto em função dos decretos estadual e municipal que restringem o funcionamento dessas atividades enquanto a cidade estiver na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo para retomada da economia. Esses estabelecimentos só poderão reabrir quando a cidade chegar à fase 3 (amarela).

Empresários do setor de beleza chegaram a entrar na Justiça com ações individuais e coletivas para poder reabrir. Alguns até conseguiram, em primeira instância, liminar permitindo o funcionamento, mas tiveram de fechar as portas após decisões do Tribunal de Justiça.

Uma das ações mais abrangentes, movida pela Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), também conseguiu liminar para autorizar seus associados a reabrir as portas, mas o desembargador José Percival Albano Nogueira Junior decidiu que os estabelecimentos deveriam fechar, obedecendo as medidas impostas pelo Estado e pelo município.

O decreto municipal, embora restrinja o atendimento ao público dentro do estabelecimento, permite que cabeleireiros e barbeiros atendam na casa do cliente, individualmente.

