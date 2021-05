C​orretor morre após cair de cavalo em sítio em Buritama-SP

O corretor Jesuíno de Oliveira, de 64 anos, morreu depois de cair de um cavalo em um sítio da região. O acidente aconteceu em uma propriedade rural de Buritama, dia 27 de abril.

e acordo com boletim de ocorrência, após cair do equino, o corretor bateu a cabeça e parte da coluna no chão. Uma mulher que estava junto com o homem presenciou o acidente e acionou o socorro.​ Ele foi levado para a Santa Casa de Buritama, mas pela gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba com traumas na medula e no cérebro.

Jesuíno passou por cirurgia​ na coluna, mas, segundo boletim de ocorrência, não resistiu e morreu nesta terça-feira (11).

O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e o caso foi registrado como morte suspeita, porém, na guia do paciente, a causa da morte estava descrita como ​acidente doméstico.