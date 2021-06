Burro solto provoca acidente entre viatura de Guarda Civil e moto na região

Uma mulher sofreu ferimentos leves após um acidente da moto que conduzia com uma viatura da Guarda Municipal que tentava conter um burro que estava solto e corria em plena avenida dos Araçás, no centro de Araçatuba, na manhã desta quinta (24). O animal começou a ser seguido no bairro Santa Luzia e foi contido somente no bairro Paraíso, após ser cercado em um campo de futebol.

Por volta das 8h a Guarda Municipal recebeu um chamado com informação de que havia um burro solto pelo bairro Santa Luzia em direção à rua dos Fundadores, local de grande fluxo de veículos. Uma equipe foi até o local e encontrou o animal já na Fundadores, correndo entre carros e motos.

Três viaturas passaram a acompanhar o burro que seguiu sentido centro, sempre correndo entre veículos. O animal quase provocou diversos acidentes no trajeto e os guardas tentavam conter o bicho.

A chegar na esquina da rua do Fico, o burro entrou na frente de uma das viaturas, que ao desviar do animal acabou esbarrando em uma moto pilotada por uma mulher. A condutora da moto chegou a ser socorrida e teve apenas escoriações leves.

Outras duas equipes continuaram seguindo o burro, que entrou na rua Riachuelo e seguiu pela Saldanha Marinho. O animal foi até o campo do Bonfim, no bairro Paraíso, onde as equipes conseguiram fazer a apreensão no local, que é cercado. O dono do burro não foi localizado. Caso seja encontrado poderá ser indiciado por omissão e cautela na guarda do animal.

DL News